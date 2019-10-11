Анна Седокова призналась, почему перестала давать интервью

Певица готовится рассказать всю правду о себе в книге.

Певица Анна Седокова призналась поклонникам, что уже почти месяц живет без помощника по пиару. То есть, некому назначать ей съемки и общаться с за нее прессой. Экс-«ВИА Гра» заверила подписчиков, что пока за нее будет говорить ее «Инстаграм».

Такая жизнь кажется 36-летней артистке странной, ведь за 15 лет работы она, по ее словам, снялась для тысяч обложек и дала сотни интервью о личной жизни и карьере.

«Но ни разу ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никто никогда не ставил, но она смогла», — написала Анна в социальной сети.

Певица отметила, что история ее жизни весьма нестандартная, как и само понимание этой жизни. Много раз она выставляла себя то в плохом, то в хорошем свете.

Напомним, Седокова дважды была замужем, от каждого брака у нее осталось по дочери. В 2017 году она родила сына от бизнесмена за которым не была замужем. Недавно она подтвердила, что встречается с женатым латвийским баскетболистом.

А вам интересно, что же такого Анна расскажет о себе в книге, чего не было в журналах?