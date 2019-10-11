Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова похвасталась стройной фигурой

Написав пост о своем отношении к прошлому и будущему, актриса Лиза Арзамасова выложила в Instagram фотографию в короткой юбке, демонстрирующую красивые ноги и тонкую фигуру 24-летней артистки. Находясь в самом расцвете молодости, звезда «Папиных дочек» отметила, что когда она снималась в популярном сериале, она смогла бы представить себя такой.

«Такую бы Лизу я нарисовала себе в 14 лет? Конечно, нет. У меня тогда на такую не хватило бы фантазии», — иронично призналась Арзамасова.

Поэтому, пишет актриса, она не любит вопросы в интервью про творческие планы и будущую карьеру. Ведь будущее всегда непредсказуемо. Она сравнила жизнь с быстрой ездой на машине, когда ситуация на дороге постоянно меняется, и человек не знает, что ждет его за поворотом. При этом «водителю» нужно посматривать в зеркало заднего вида, то есть в прошлое, чтобы не допустить столкновений.

Напомним, ранее актриса призналась, что, играя «папину дочку», она избавилась от многих подростковых комплексов.

Вы тоже считаете нынешнюю Лизу «горячей штучкой»?