«Прощай, легенда!»: Газманов сказал последние слова Леонову

Певец Олег Газманов отреагировал на новость о смерти космонавта Алексея Леонова.

«Наша гордость и слава! Знал его лично по Калининграду. Много раз встречался. Очень хороший был человек. Прекрасно рисовал. Прощай, легенда!» — написал артист в Instagram, выложив совместный снимок со знаменитым летчиком.

Напомним, 11 октября стало известно, что в больнице скончался первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Алексею Леонову было 85 лет. Легендарного советского космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония прощания пройдет во вторник, 15 октября.

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О подвиге летчика два года назад был снят художественный фильм «Время первых». Причем Алексей Архипович лично консультировал создателей картины. Те, кто его знал, не раз отмечали, что отважный офицер был еще и прекрасным художником, оставившим несколько картин о космосе.