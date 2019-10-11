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«Прощай, легенда!»: Газманов сказал последние слова Леонову

Певец назвал космонавта гордостью и славой страны.

«Прощай, легенда!»: Газманов сказал последние слова Леонову
Олег Газманов скорбит об Алексее Леонове. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Олег Газманов отреагировал на новость о смерти космонавта Алексея Леонова.

«Наша гордость и слава! Знал его лично по Калининграду. Много раз встречался. Очень хороший был человек. Прекрасно рисовал. Прощай, легенда!» — написал артист в Instagram, выложив совместный снимок со знаменитым летчиком.

Напомним, 11 октября стало известно, что в больнице скончался первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Алексею Леонову было 85 лет. Легендарного советского космонавта похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония прощания пройдет во вторник, 15 октября.

О подвиге летчика два года назад был снят художественный фильм «Время первых». Причем Алексей Архипович лично консультировал создателей картины. Те, кто его знал, не раз отмечали, что отважный офицер был еще и прекрасным художником, оставившим несколько картин о космосе.

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«Прощай, легенда!»: Газманов сказал последние слова Леонову
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