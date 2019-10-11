ЗВЕЗДЫ

Ивлеева поблагодарила поклонников за ТЭФИ голливудской улыбкой

Спустя несколько дней после торжественного вручения телевизионной премии ведущая сфотографировалась с бронзовыми статуэтками.

Ивлеева поблагодарила поклонников за ТЭФИ голливудской улыбкой
Настя Ивлеева за пару лет совершила грандиозный скачок в мир шоу-бизнеса. Фото: globallookpress.com

Спустя девять дней после премии ТЭФИ-2019 блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась перед поклонниками двумя бронзовыми «Орфеями», которые она получила. Напомним, девушку отметили за лучшее вечернее развлекательное телешоу и как лучшую ведущую подобной программы. Однако сама звезда на торжественную церемонию не явилась, статуэтки за нее получали ее коллеги, помогающие Ивлеевой выпускать ее AgentShow.

И вот, наконец, Ивлеева разобралась со своими делами и нашла время, чтобы сфотографироваться с символами народного признания. Для этого она нарядилась в черное вечернее платье и дорогие украшения, сделала прическу в стиле Мэрилин Монро и яркий макияж. Всё так, как будто она только что сошла со сцены во время торжественной церемонии.

«ТЭФИ! Мои! До сих пор не могу поверить! Эта одна из самых жирных мотиваций двигаться дальше, покорять, удивлять и разрывать шаблоны!» — написала звезда под этим снимком в Instagram.

Сияя на фото бриллиантами и голливудской улыбкой, она еще раз поблагодарила всех причастных к ее награждению. Супруг Ивлеевой, рэпер Элджей оставил комментарий под этим постом в виде трех драгоценных камней.

«А чего добился ты?» — спросил артиста один из подписчиков Анастасии.

«Ивлееву», — резонно ответил ему другой.

На ваш взгляд, Ивлеева достойна званию лучшей ведущей развлекательной программы?

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AgentShowЗвездный стильНастя ИвлееваПобедители ТЭФИ-2019ТЭФИТЭФИ-2019
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Ивлеева поблагодарила поклонников за ТЭФИ голливудской улыбкой
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