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Маркетолог объяснил, почему Собчак не любят в народе

По мнению Романа Тарасенко, многие не любят телеведущую без веских причин, как, например, голубей.

Маркетолог объяснил, почему Собчак не любят в народе
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

Маркетолог Роман Тарсенко решил порассуждать на тему любви и нелюбви общественности к тем или иным знаменитостям. Для этого он использовал голубей в качестве метафоры. По его словам, эти птицы не нанесли никому никакого вреда, однако многие признаются в своей неприязни к ним. 

Роман проанализировал комментарии, которые пользователи оставили под видео с интервью Ларсом фон Триером в рамках ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Тарасенко провел аналогию с голубями — мол, многие высказывают негатив, не понимая, почему. 

Маркетолог отметил, что не готов заступаться за Собчак, так как она это может сделать сама. Вместо этого он продолжил метафору с голубями, сказав, что птицы, вероятно, добрые в душе, но люди их при этом не любят. 

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На высказывание отреагировала сама Ксения. «Верные слова», — заявила она на своей странице в Instagram и снабдила их фотографией с голубями. 

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Маркетолог объяснил, почему Собчак не любят в народе
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