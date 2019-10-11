Маркетолог объяснил, почему Собчак не любят в народе

Маркетолог Роман Тарсенко решил порассуждать на тему любви и нелюбви общественности к тем или иным знаменитостям. Для этого он использовал голубей в качестве метафоры. По его словам, эти птицы не нанесли никому никакого вреда, однако многие признаются в своей неприязни к ним.

Роман проанализировал комментарии, которые пользователи оставили под видео с интервью Ларсом фон Триером в рамках ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Тарасенко провел аналогию с голубями — мол, многие высказывают негатив, не понимая, почему.

больше по теме Ксения Собчак смогла заработать за год миллион долларов У звезды сразу несколько источников доходов.

Маркетолог отметил, что не готов заступаться за Собчак, так как она это может сделать сама. Вместо этого он продолжил метафору с голубями, сказав, что птицы, вероятно, добрые в душе, но люди их при этом не любят.

На высказывание отреагировала сама Ксения. «Верные слова», — заявила она на своей странице в Instagram и снабдила их фотографией с голубями.