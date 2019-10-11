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«Волевая женщина, с сильным характером»: Светлане Масляковой исполнилось 72 года

В день рождения режиссера КВН участники телепередачи вспомнили о ее роли в проекте.

«Волевая женщина, с сильным характером»: Светлане Масляковой исполнилось 72 года
Светлана Маслякова бок о бок с мужем руководила КВН долгие годы. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

11 октября день рождения отмечает режиссер телеигры КВН Светлана Маслякова. Супруге бессменного ведущего «Клуба веселых и находчивых» исполнилось 72 года. В этот день Teleprogramma.pro решила спросить у известных кавээнщиков, какую роль жена Александра Васильевича сыграла в культовой телепередаче.

«Она очень волевая женщина, с сильным характером, властная, — рассказал участник команды «Уездный город» Сергей Писаренко. — Такая настоящая русская женщина, так могу ее охарактеризовать. Хозяйственная».

Мужчина отметил, что кавээнщики Маслякову не боятся. Она вполне может подойти к артистам и просто поболтать о чем-то.

Сергей Писаренко
Сергей Писаренко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Напомним, что идеи Светланы Анатольевны в свое время помогли программе добиться той популярности, которую она имеет сейчас. Передачу несколько раз закрывали, но Маслякова всегда помогала ей возвращаться на экран и становиться еще лучше. И сегодня она продолжает руководить КВН, проверяя, чтобы в эфир не попали пошлые шутки.

А вы продолжаете регулярно смотреть КВН?

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Тэги:

КВНСветлана МасляковаСергей Писаренко
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«Волевая женщина, с сильным характером»: Светлане Масляковой исполнилось 72 года
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