«Волевая женщина, с сильным характером»: Светлане Масляковой исполнилось 72 года

В день рождения режиссера КВН участники телепередачи вспомнили о ее роли в проекте.

11 октября день рождения отмечает режиссер телеигры КВН Светлана Маслякова. Супруге бессменного ведущего «Клуба веселых и находчивых» исполнилось 72 года. В этот день Teleprogramma.pro решила спросить у известных кавээнщиков, какую роль жена Александра Васильевича сыграла в культовой телепередаче.

«Она очень волевая женщина, с сильным характером, властная, — рассказал участник команды «Уездный город» Сергей Писаренко. — Такая настоящая русская женщина, так могу ее охарактеризовать. Хозяйственная».

Мужчина отметил, что кавээнщики Маслякову не боятся. Она вполне может подойти к артистам и просто поболтать о чем-то.

Напомним, что идеи Светланы Анатольевны в свое время помогли программе добиться той популярности, которую она имеет сейчас. Передачу несколько раз закрывали, но Маслякова всегда помогала ей возвращаться на экран и становиться еще лучше. И сегодня она продолжает руководить КВН, проверяя, чтобы в эфир не попали пошлые шутки.

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