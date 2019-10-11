Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах на фотосессии

Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах. Актриса вспомнила, как снялась в воздушной фотосессии, в которой примерила на себя образ булгаковской Маргариты. Знаменитость рассказала, что желание иметь крылья и посмотреть мир с высоты птичьего полета у нее зародилось еще в детстве. Реализовывала его маленькая Ирина полетами во сне, а однажды будущая артистка решила проверить, сможет ли она взлететь.

«Мой первый раз обошелся небольшими ушибами», — пояснила Безрукова.

Подписчики поспешили расхвалить образ звезды и отметили, что на снимке она действительно выглядит плавно парящей. Некоторые и вовсе не поверили, что на снимке Ирина 15 лет назад. Третьи в шуточной форме ответили, что, видимо, недостаточно сильно мечтали о полетах, ведь родились с боязнью высоты. «Я тоже летала во сне.. По ощущениям это так легко…Просто управляешь потоками воздуха», — откровенно рассказала одна из девушек.