ЗВЕЗДЫ

Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах на фотосессии

Актриса вспомнила, как приняла участие в воздушной фотосессии в стиле «Мастера и Маргариты».

Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах на фотосессии
Ирина Безрукова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Cbr2lHGFr/

Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах. Актриса вспомнила, как снялась в воздушной фотосессии, в которой примерила на себя образ булгаковской Маргариты. Знаменитость рассказала, что желание иметь крылья и посмотреть мир с высоты птичьего полета у нее зародилось еще в детстве. Реализовывала его маленькая Ирина полетами во сне, а однажды будущая артистка решила проверить, сможет ли она взлететь.

«Мой первый раз обошелся небольшими ушибами», — пояснила Безрукова.

Подписчики поспешили расхвалить образ звезды и отметили, что на снимке она действительно выглядит плавно парящей. Некоторые и вовсе не поверили, что на снимке Ирина 15 лет назад. Третьи в шуточной форме ответили, что, видимо, недостаточно сильно мечтали о полетах, ведь родились с боязнью высоты. «Я тоже летала во сне.. По ощущениям это так легко…Просто управляешь потоками воздуха», — откровенно рассказала одна из девушек.

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Ирина Безрукова исполнила мечту о полетах на фотосессии
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