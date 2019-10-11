«Какой романтичный юноша»: Шепелев показал фото десятилетней давности

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев сделал репост в Instagram снимка фотографа Владимира Широкова. По словам звезды, это фото из его первой фотосессии в Москве.

«Какой романтичный юноша. Таким и остался», — прокомментировал Дмитрий старый кадр.

Напомним, Шепелев перебрался из Киева в Москву десять лет назад. Недавно он рассказал поклонникам, как именно это произошло. В 2009 году он разрывался между съемками в Белоруссии и Украине, как вдруг ему позвонили с неизвестного российского номера и сообщили, что уже через сутки у него назначена встреча с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Молодой ведущий не стал отказывать от предложения, и позже оно изменило его жизнь.

За прошедшие десять лет с Шепелевым в Москве случилось много всего. Он сменил несколько передач, сошелся с певицей Жанной Фриске, у них родился сын Платон, а после артистка скончалась от тяжелой болезни. Дмитрий долго скандалил с ее родными, но в итоге смог оставить мальчика под своим крылом. При этом ведущий уверен, что самое интересное в его судьбе только начинается.

А вы помните первое шоу с Шепелевым на российском ТВ?