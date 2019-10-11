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«План Б»: ведущая призвала претенденток на сердце Батрутдинова убрать импланты

Марина Кравец призналась, что комик предпочитает естественную красоту.

«План Б»: ведущая призвала претенденток на сердце Батрутдинова убрать импланты
Марина Кравец/Фото: https://www.instagram.com/p/B1qHl5GD8U2/

Ведущая телепроекта «План Б» Марина Кравец призвала претенденток на сердце Тимура Батрутдинова вынуть импланты из груди. Участница Comedy Club поведала, что достаточно давно знакома с женихом и с уверенностью может говорить – Батрутдинов предпочитает девушек с естественной красотой. Тем же, кто уже успел побывать под скальпелем хирурга, придется сложнее, ведь Тимур желал бы видеть свою избранницу настоящей.

«Потенциальные невесты, мотайте это себе на ус и вынимайте импланты. Хотя и ваш «ус» в данном случае может оказаться лишним», — передает слова Кравец «Вокруг ТВ».

Марина также отметила, что внешность для Тимура хоть и важна, но отнюдь не является главным параметром выбора. Кравец отметила, что комику рядом со второй половинкой не должно быть скучно, а значит, она просто обязана быть умной. Имеет роль и чувство юмора – пассия должна не только смеяться над шутками Тимура, но и уметь пошутить сама.

Акцентируем внимание, что первый выпуск шоу на ТНТ с Бузовой и Батрутдиновым выйдет в эфир уже в это воскресенье, 13 октября. Среди участников зрители увидят как уже знакомые лица, так и абсолютно новых героев.

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Батрутдинов личная жизньМарина Кравецневеста БатрутдиноваОльга БузоваПлан БТимур Батрутдинов
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«План Б»: ведущая призвала претенденток на сердце Батрутдинова убрать импланты
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