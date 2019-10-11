«План Б»: ведущая призвала претенденток на сердце Батрутдинова убрать импланты

Ведущая телепроекта «План Б» Марина Кравец призвала претенденток на сердце Тимура Батрутдинова вынуть импланты из груди. Участница Comedy Club поведала, что достаточно давно знакома с женихом и с уверенностью может говорить – Батрутдинов предпочитает девушек с естественной красотой. Тем же, кто уже успел побывать под скальпелем хирурга, придется сложнее, ведь Тимур желал бы видеть свою избранницу настоящей.

«Потенциальные невесты, мотайте это себе на ус и вынимайте импланты. Хотя и ваш «ус» в данном случае может оказаться лишним», — передает слова Кравец «Вокруг ТВ».

Марина также отметила, что внешность для Тимура хоть и важна, но отнюдь не является главным параметром выбора. Кравец отметила, что комику рядом со второй половинкой не должно быть скучно, а значит, она просто обязана быть умной. Имеет роль и чувство юмора – пассия должна не только смеяться над шутками Тимура, но и уметь пошутить сама.

Акцентируем внимание, что первый выпуск шоу на ТНТ с Бузовой и Батрутдиновым выйдет в эфир уже в это воскресенье, 13 октября. Среди участников зрители увидят как уже знакомые лица, так и абсолютно новых героев.