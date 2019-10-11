Нюша поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком

Певица Нюша поделилась в Instagram трогательным семейным снимком, на котором запечатлена вместе со своим мужем и дочерью. Малышке, напомним, 6 ноября исполнится год. На фото супруги сидят обнявшись, с девочкой на руках. Мужчина улыбается дочке, провоцируя ее на смех. Съемка велась на улице, поэтому все трое одеты достаточно тепло.

«Наша связь безгранична…» — написала под фотографией певица.

Напомним, 29-летняя Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) с 2017 года замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Их дочь родилась в Америке 11 месяцев назад, но певица не спешит показывать ее в Instagram. Только один раз лицо девочки случайно попало в «сториз» во время праздника. Имя малышки звездная мама до сих пор не раскрыла, считает это очень личным моментом. Известно только, что ничего экзотического в имени девочки нет — оно исконно русское, старинное и довольно редкое.

больше по теме Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью По словам певицы, это не очень красиво с его стороны.

Вы тоже считаете эту пару прекрасной семьей?