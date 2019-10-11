Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии

Вот только вряд ли кто из фолловеров обладает необходимой суммой.

Популярный американский певец Джастин Бибер, недавно отметившийся свадьбой, неожиданно решил продать свой шикарный дом в Беверли-Хиллз (Калифорния). 11 октября она выложил в Instagram сразу несколько фотографий интерьера своего жилища, а в подписи к снимкам как раз указал, что думает продать эти апартаменты.

«Продам со всей мебелью. Это кому-нибудь интересно? Хотите купить?» — спросил 25-летний артист у своих подписчиков.

Конечно же, не стоит думать, что поп-звезда расстается с домом из-за финансовых трудностей. Бибер является одним из самых богатых и успешных музыкантов в мире. Скорее всего, это очередная прихоть супербогатого парня, а может, после свадьбы с Хейли Болдуин он решил отстроить для своей молодой семьи совершенно новое гнездышко.

В любом случае, если Джастин всерьез намерится продать дом, его тут же купят даже за баснословные деньги. В Америке Бибер — икона стиля и успеха для подростков уже несколько лет. В его апартаментах наверняка захотят жить многие молодые звезды.

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Купили бы дом, в котором жил Бибер, будь у вас нужная сумма?