ЗВЕЗДЫ

Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии

Вот только вряд ли кто из фолловеров обладает необходимой суммой.

Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
Джастин Бибер задумался о продаже дома. Фото: globallookpress.com

Популярный американский певец Джастин Бибер, недавно отметившийся свадьбой, неожиданно решил продать свой шикарный дом в Беверли-Хиллз (Калифорния). 11 октября она выложил в Instagram сразу несколько фотографий интерьера своего жилища, а в подписи к снимкам как раз указал, что думает продать эти апартаменты.

«Продам со всей мебелью. Это кому-нибудь интересно? Хотите купить?» — спросил 25-летний артист у своих подписчиков.

Конечно же, не стоит думать, что поп-звезда расстается с домом из-за финансовых трудностей. Бибер является одним из самых богатых и успешных музыкантов в мире. Скорее всего, это очередная прихоть супербогатого парня, а может, после свадьбы с Хейли Болдуин он решил отстроить для своей молодой семьи совершенно новое гнездышко.

В любом случае, если Джастин всерьез намерится продать дом, его тут же купят даже за баснословные деньги. В Америке Бибер — икона стиля и успеха для подростков уже несколько лет. В его апартаментах наверняка захотят жить многие молодые звезды.

Купили бы дом, в котором жил Бибер, будь у вас нужная сумма?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Беверли-ХиллзДжастин Бибердома звездпродажа дома
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джастин Бибер предложил подписчикам купить его роскошный дом в Калифорнии
Интересно?
Поделись с друзьями: