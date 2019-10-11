Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую карту стоимостью 1,5 млн рублей

В Британии выпустили первую банковскую карту из 18-каратного золота. Банковский продукт разработан совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial.

Как рассказал исполнительный директор Королевского монетного двора Энн Джессоп, выпуск такой карты рассчитан на клиентов, «ценящих предметы роскоши». Приобрести карту может любой желающий, обойдется она в 18,25 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли составляет без малого полтора миллиона.

Имя владельца драгоценного «пластика» будет выгравировано золотыми буквами, а если возникнет желание заполучить карту с индивидуальным дизайном, то придется доплатить по установленному курсу.

Тем не менее, цена никого не смущает и по словам Энн Джессоп, спрос имеется, он «связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средства».

Бонусом для обладателей карты станет отсутствие комиссии за операции по текущему счету и обмену валют, а также бесплатные услуги консьержа во время путешествий.

Кроме того, карта была «сертифицирована в рамках цепочки поставок Совета по ответственному ведению дел в ювелирной отрасли».