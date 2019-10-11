ЗВЕЗДЫ

Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую карту стоимостью 1,5 млн рублей

Приобрести ее может любой желающий.

Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую карту стоимостью 1,5 млн рублей
В Великобритании выпустили золотую карту за полтора миллиона рублей ФОТ: The Royal Mint

В Британии выпустили первую банковскую карту из 18-каратного золота. Банковский продукт разработан совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial.

Как рассказал исполнительный директор Королевского монетного двора Энн Джессоп, выпуск такой карты рассчитан на клиентов, «ценящих предметы роскоши». Приобрести карту может любой желающий, обойдется она в 18,25 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли составляет без малого полтора миллиона.

Имя владельца драгоценного «пластика» будет выгравировано золотыми буквами, а если возникнет желание заполучить карту с индивидуальным дизайном, то придется доплатить по установленному курсу.

Тем не менее, цена никого не смущает и по словам Энн Джессоп, спрос имеется, он «связан с растущим спросом потребителей на уникальные и роскошные платежные средства».

Бонусом для обладателей карты станет отсутствие комиссии за операции по текущему счету и обмену валют, а также бесплатные услуги консьержа во время путешествий.

Кроме того, карта была «сертифицирована в рамках цепочки поставок Совета по ответственному ведению дел в ювелирной отрасли».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Великобританияденьги
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королевский монетный двор Великобритании выпустил золотую карту стоимостью 1,5 млн рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: