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Дмитрий Певцов признался в безграничном доверии Богу

Артист процитировал Иоанна Кронштадского и признался, что доверяется Всевышнему полностью.

Дмитрий Певцов признался в безграничном доверии Богу
Дмитрий Певцов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3d41lyoNH7/

Дмитрий Певцов признался, что в любых делах полагается на Бога. Народный артист опубликовал в личном микроблоге в Instagram трогательный снимок с сыном на фоне Сретенского монастыря. В кадре мужчина и мальчик продемонстрировали трепетное отношение друг к другу. К фотографиям Певцов прикрепил цитату из «Душеполезного наставления» Иоанна Кронштадского, с которой полностью согласен. В ней Певцов будто признался, что чувствует себя бессильным без поддержки Всевышнего.

«Что ты без Бога можешь сделать? Ничего. Во всем положись на Бога, во всех трудах, во всей жизни — до мельчайших обстоятельств. Проси обо всем Бога», — написал он.

Напомним, Дмитрий Певцов является одним из самых глубоко верующих артистов на российской эстраде. Знаменитый актер рассказывал, что пришел к вере после трагической гибели сына Даниила. Артист отмечал, что с православием он вновь обрел смысл жизни.

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вера в БогаДмитрий ПевцовПевцовпосещение храма
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Дмитрий Певцов признался в безграничном доверии Богу
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