Дмитрий Певцов признался в безграничном доверии Богу

Дмитрий Певцов признался, что в любых делах полагается на Бога. Народный артист опубликовал в личном микроблоге в Instagram трогательный снимок с сыном на фоне Сретенского монастыря. В кадре мужчина и мальчик продемонстрировали трепетное отношение друг к другу. К фотографиям Певцов прикрепил цитату из «Душеполезного наставления» Иоанна Кронштадского, с которой полностью согласен. В ней Певцов будто признался, что чувствует себя бессильным без поддержки Всевышнего.

«Что ты без Бога можешь сделать? Ничего. Во всем положись на Бога, во всех трудах, во всей жизни — до мельчайших обстоятельств. Проси обо всем Бога», — написал он.

Напомним, Дмитрий Певцов является одним из самых глубоко верующих артистов на российской эстраде. Знаменитый актер рассказывал, что пришел к вере после трагической гибели сына Даниила. Артист отмечал, что с православием он вновь обрел смысл жизни.