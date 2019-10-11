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Домашние питомцы Бибера и его жены готовы потеснить их в Instagram

У пушистиков появились собственные странички в соцсети.

Домашние питомцы Бибера и его жены готовы потеснить их в Instagram
Домашние питомцы Джастина и Хейли Бибер получили свои страницы в соцсети ФОТО: https://www.instagram.com/kittysushiandtuna

Обогнать по популярности в Instagram Джастина Бибера вряд ли удастся — на его страничку подписано более 119 миллионов пользователей, но попытаться стоит. Конкуренцию звезде могут составить его домашние питомцы. Странички йорка Оскара и котиков Суши и Тунца совсем недавно появились в сети и уже обзавелись внушительной армией подписчиков. За праздной жизнью котеек наблюдают почти полмиллиона поклонников.

Йорк Оскар, который живет в доме звезды с декабря, тоже имеет личный профиль, который гораздо популярнее кошачьего. Если за редкими и дорогими котейками породы саванна (гибрид домашней кошки и сервала) следят 414 тысяч пользователей, то йорк имеет 987 тысяч фолловеров.

Пока это третий и четвертый результат по популярности в доме Бибера. Почетное второе место занимает молодая супруга певца Хейли, она имеет армию в 27 миллионов подписчиков.

Пара поженилась совсем недавно, свадьба была грандиозной и, по самым минимальным оценкам, обошлась исполнителю в 1,3 миллиона долларов.

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Домашние питомцы Бибера и его жены готовы потеснить их в Instagram
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