Сосо Павлиашвили спел дуэтом с Ургантом про аппендицит

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили появился в гостях у Ивана Урганта и спел про аппендицит. Телеведущий во время беседы с артистом отметил, что песня «Радовать» является фирменной карточкой Сосо – по словам Урганта, этот трек будто создан для Павлиашвили, поет он его как никто другой. Иван решил внести в уже устоявшийся текст коррективы и предложил Сосо спеть новый текст на привычный мотив.

«В этой песне не используется достаточно много глаголов. Мы хотели бы разгрузить эту песню. Всероссийское общество глаголов обижено», — убедил Ургант гостя.

Уже в следующую минуту Павлиашвили запел про аппендицит.

«Вырезать, хочу себе аппендикс вырезать. Чтоб без наркоза взять и вырезать… Ужас какой! Чтоб лишних денег не платить», — озвучил текст Павлиашвили. Новый вариант песни очень повеселил зрителей в студии – они громко захлопали, намекая, что такой текст им тоже очень по душе. Вслед за этим были глаголы «жадничать» (которые, по мнению Урганта, Павлиашвили не знает) и «выдвинуть». Последнее действие Иван и Сосо пропели дуэтом.