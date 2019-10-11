Красавица Ратаковски выбрала для рекламы купальников модель с изъянами кожи

Эмили Ратаковски представила рекламу купальников от своего бренда Inamorata Woman. Рекламировать образцы, созданные супермоделью, доверили девушке с изъянами кожи. Снимок появился в Instagram-аккаунте марки.

Темнокожая модель с отличной фигурой примерила слитный купальник грушевого цвета с принтом в крупный горох. К костюму для плавания претензий не возникло, а вот к девушке появились — пользователи отметили, что на бедре у нее заметные растяжки.

Но, стоит признать, этот факт скорее пошел на пользу рекламной кампании, так как многие пожаловались на аналогичные проблемы и признались, что теперь не стесняются собственных изъянов кожи.

«Потрясающая и естественная!», «Показываешь настоящих людей, обожаю тебя», — обратились к Ратаковски поклонники ее бренда.

Тренд на естественность сейчас популярен среди звезд. Ранее Кортни Кардашьян — старшая сестра Ким — поделилась снимком, сделанным во время отдыха на яхте. Она предпочла не обрабатывать кадр в специальной программе и представила подписчикам свою естественность.

Оказалось, что 40-летняя Кортни тоже далека от идеала, у нее имеются растяжки и другие проблемы с кожей, но это не вызвало у подписчиков негатива.