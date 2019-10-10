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Диана Арбенина сделала детей своими помощниками

Певица продолжает гастрольный тур с новой программой. Ее сын и дочь стали членами команды, с которой артистка ездит по городам.

Диана Арбенина сделала детей своими помощниками
Диана Арбенина. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Певица Диана Арбенина вместе со своей группой «Ночные снайперы» продолжает ездить по городам России с новой программой The Best. Часть турне выпала на школьные каникулы. Артистка решила воспользоваться этим моментом и взяла с собой в поездку двойняшек Марту и Артема. 

Певица рассказала журналистам издания «7 дней», что дети активно помогают ей на гастролях. Как оказалось, Артем помогает своей бабушке, маме Дианы. Галина Анисимовна уже давно занимается продажей сувениров с символикой группы «Ночные снайперы». Дочь Марта собирается в будущем стать оператором, так уже сейчас отрабатывает навыки и снимает видео для официальной страницы группы в Instagram. 

Как говорит Арбенина, дети поняли, что гастроли — серьезная и тяжелая работа. Певица рада, что для дочери это занятие стало возможностью проявить с помощью смартфона свои творческие способности. Раньше ее дети бывали на концертах мамы только в качестве зрителей, к тому же, как правило, по отдельности. 

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Диана Арбенина сделала детей своими помощниками
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