ЗВЕЗДЫ

Бондарчук после свадьбы Семака назвала его жену прекрасной феей

Светская львица на днях побывала на торжестве футболиста в Италии.

Бондарчук после свадьбы Семака назвала его жену прекрасной феей
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не торопится снова идти под венец. При этом осенью ей довелось несколько раз побывать на свадьбах и даже поймать букет невесты. Так на днях светская львица отправилась в Италию. Там наставник «Зенита» Сергей Семак устроил пышное торжество по случаю бракосочетания со своей возлюбленной Анной. У них есть общие дети, но некоторое время назад они развелись, а теперь вновь решили быть вместе.

Невеста в знаменательный день блистала в силуэтном платье со шлейфом без излишеств и в длинной фате. А жених предпочел классический смокинг. Они обменялись клятвами в красивом месте среди цветов и на глазах у своих наследников. Бондарчук наблюдала за этим моментом вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Сама светская львица была неотразима в розовом шелковом платье в пол.

«Самая красивая, веселая и не пафосная свадьба какую можно было придумать. Невеста прекрасная фея, а жених сказочный принц. Аня и Серёжа прошли большой путь совместной жизни со взлётами и сложными моментами , но они справились и доказали своим примером, что настоящая любовь пройдёт любые испытания. У ребят восемь детей и они все радовались за родителей вместе с близкими друзьями в фантастическом месте в Италии на озере Комо», — поделилась впечатлениями Светлана.

Она заинтриговала поклонников. Бондарчук намекнула, что ей есть что рассказать, что знаменитость решила припасти важную информацию на потом. Пока она просто публикует красочные кадры с торжества. «Действительно, все очень красиво! Как в сказке! И все такииие красивые!» — подметила подписчица светской львицы. Теперь поклонники гадают, о чем им хочет рассказать Светлана. Возможно, что скоро и она выйдет замуж.

А вам доводилось быть невестой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные свадьбыЗвездный стильСветлана БондарчукСергей Семак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук после свадьбы Семака назвала его жену прекрасной феей
Интересно?
Поделись с друзьями: