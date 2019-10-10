Бондарчук после свадьбы Семака назвала его жену прекрасной феей

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не торопится снова идти под венец. При этом осенью ей довелось несколько раз побывать на свадьбах и даже поймать букет невесты. Так на днях светская львица отправилась в Италию. Там наставник «Зенита» Сергей Семак устроил пышное торжество по случаю бракосочетания со своей возлюбленной Анной. У них есть общие дети, но некоторое время назад они развелись, а теперь вновь решили быть вместе.

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Невеста в знаменательный день блистала в силуэтном платье со шлейфом без излишеств и в длинной фате. А жених предпочел классический смокинг. Они обменялись клятвами в красивом месте среди цветов и на глазах у своих наследников. Бондарчук наблюдала за этим моментом вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Сама светская львица была неотразима в розовом шелковом платье в пол.

«Самая красивая, веселая и не пафосная свадьба какую можно было придумать. Невеста прекрасная фея, а жених сказочный принц. Аня и Серёжа прошли большой путь совместной жизни со взлётами и сложными моментами , но они справились и доказали своим примером, что настоящая любовь пройдёт любые испытания. У ребят восемь детей и они все радовались за родителей вместе с близкими друзьями в фантастическом месте в Италии на озере Комо», — поделилась впечатлениями Светлана.

Она заинтриговала поклонников. Бондарчук намекнула, что ей есть что рассказать, что знаменитость решила припасти важную информацию на потом. Пока она просто публикует красочные кадры с торжества. «Действительно, все очень красиво! Как в сказке! И все такииие красивые!» — подметила подписчица светской львицы. Теперь поклонники гадают, о чем им хочет рассказать Светлана. Возможно, что скоро и она выйдет замуж.

А вам доводилось быть невестой?