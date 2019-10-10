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Пугачеву в компании незнакомца сняли на видео в магазине

Примадонна пришла присмотреть мебель, но попала в объектив камеры.

Пугачеву в компании незнакомца сняли на видео в магазине
Пугачева и Галкин. Фото Global look press

Алла Пугачева постоянно находится под пристальным вниманием поклонников и папарацци. Любое ее телодвижение вызывает любопытство у публики. Удивительно, что она до сих пор способна реагировать на это спокойно.

Ранее мы писали о снимке Примадонны без макияжа, который сейчас активно обсуждают в Сети. Алла Борисовна всего лишь вышла погулять с младшей дочерью в том виде, в каком посчитала нужным. Но ее тут же сфотографировали и выложили на обсуждение публики.

Пугачева без макияжа. Фото
Пугачева без макияжа. Фото https://t.me/The_StarNews

А на днях Алла Борисовна решила пройтись по магазинам и присмотреть мебель и заглянула в московский магазин «Гранд». Но на нее тут же набросились сотрудники торгового центра с просьбой дать автограф. И, хотя спокойствие певицы было явно нарушено, она все-таки миролюбиво удовлетворила просьбы поклонников и сфотографировалась со всеми по очереди, создав целую серию снимков.

Отметим, что компанию Алле Пугачевой в магазине составил приятный мужчина. Напомним, муж Аллы Борисовны находится в настоящее время на гастролях, покоряя многочисленные города России.

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Пугачеву в компании незнакомца сняли на видео в магазине
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