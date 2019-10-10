Стали известны новые подробности гибели Цоя

Американская певица и популяризатор русской рок-музыки Джоанна Стингрей написала книгу своих воспоминаний об отношениях с российскими музыкантами. В мемуарах, которые опубликовали на днях в Санкт-Петербурге, она, в частности, пишет о Викторе Цое.

В своей работе, которая получила название «Стингрей в Зазеркалье», Джоанна вспоминает день, когда погиб Виктор Цой. По ее словам, музыкант рано утром отправился на рыбалку. Обычно он возвращался к полудню, но в этот раз этого не произошло. Стингрей рассказывает, как его жена Марианна сидела в машине после того, как узнала о гибели мужа.

Как пишет Джоанна, вдова Цоя впоследствии писала ей, что для нее важно было понимать, что музыкант не страдал в момент смерти. Увидев его, Марианна Цой поняла, что он умер мгновенно, и это принесло ей облегчение.

Сама Стингрей вспоминает, как прилетела на похороны Цоя. По ее словам, это происходило в тумане и второй раз такой трагедии она не смогла бы пережить.

В интервью порталу «СтарХит» Стингрей призналась, что у нее никогда не было романа с Борисом Гребенщиковым. Однако они регулярно созваниваются и обмениваются фотографиями. Во время своего последнего визита в Санкт-Петербург Джоанна встретилась и пообедала с музыкантом и его женой.