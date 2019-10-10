Московский планетарий отчитался о визите Пугачевой с детьми

Московский планетарий опубликовал в своем Instagram фото- и видеоотчет о визите Аллы Пугачевой и ее детей. Примадонна посетила интерактивные выставки с Гарри и Лизой Галкиными.

Детям больше всего понравился экспонат под названием «Лунариум». Как заметили в планетарии, его любят многие посетители. На нем можно создавать разные оптические иллюзии и любопытные визуальные эффекты.

«А еще дети сами создавали паровые облака, узнавали свой вес на других планетах, нажимали на кнопки, поворачивали рычаги, сделали немало открытий о том, как устроен наш мир», — сообщил планетарий.

В главном космическом месте страны заметили, что их интерактивный музей может понравиться не только детям, но и взрослым. Так и произошло, Алла Борисовна с удовольствием экспериментировала вместе с детьми, испытывая космические забавы на себе. В общем, проявила себя как обычный жизнерадостный человек полный оптимизма.