«Неоправданная цена»: экономная Высоцкая отказалась покупать дорогую бижутерию

Экономная Юлия Высоцкая отказалась покупать дорогую бижутерию. Ведущая отправилась по рижским магазинам, чтобы присмотреть себе новые вещи в гардероб и подобрать к ним соответствующие украшения. В один момент Высоцкая заглянула в шоурум и остановилась напротив стеллажа с крупными разноцветными брошками, украшенными стразами. Особенное внимание россиянки привлек зеленый кактус.

Когда же блогер уточнила цену у продавца, ответ поверг ее в шок. Украшение стоило 120 евро. Такая сумма показалась Высоцкой неоправданной.

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«Ну, 120 евро, ну алло. Я бы купила, конечно, даже несколько, но почему так дорого – я не понимаю. Там Сваровски, конечно, но все равно неоправданная цена», – заявила Юлия и положила украшение на место. Увидеть, как Юлия это сделала, можно было в передаче «Мне это нравится».

Ранее Высоцкая говорила, что перестала сильно переживать из-за внешнего вида. С возрастом Юлия поняла, что каждый день нужно примерять красивые платья, ведь жизнь коротка, всех нарядов примерить все равно не удастся.