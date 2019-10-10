Топурия намекнула на скорую свадьбу с дипломатом

Кети Топурия после расставания с бизнесменом Львом Гейхманом закрутила роман с рэпером Гуфом. Однако артист изменил ей. Год назад пара рассталась. Последние месяцы певица занималась карьерой и воспитанием дочери Оливии, но в конце лета дала понять, что ее сердце снова занято. Слухи подтвердились, когда она показала чувственное фото с таинственным мужчиной. Журналисты узнали, что в кадре был запечатлен Лев Деньгов, которого ранее звали Павел Гузбанд.

больше по теме Журналисты рассекретили нового возлюбленного Кети Топурии По данным СМИ, уже несколько месяцев певица крутит роман с бизнесменом Львом Деньговым.

После неудачной музыкальной карьеры в Белоруссии мужчина сменил имя и стал дипломатом. Также за плечами Льва два брака. Обе экс-супруги родили ему детей. А последнюю жену он бросил вскоре после того, как их дочь тяжело заболела и умерла. Некоторые поклонники переживают, что Топурия вновь выбрала не лучшего мужчину для себя. Тем временем на ее пальце на днях было замечено кольцо, сильно похожее на обручальное.

На новом фото Кети сидит в машине и будто незначай демонстрирует украшение на руке с огромным драгоценным камнем.

«Классная погода. Обожаю такую погоду…… главное чтобы башка не лопнула…» — написала она.

А поклонники заподозрили, что певица тонко намекнула, что скоро выйдет замуж за дипломата. Они решили, что артистка специально надела кольцо на левую руку, как делают в Европе. «Колечко, похоже на помолвку», «О, колечко, колечко», «Тонкий намек и кольцо наперевес», «А, может, голова из-за предстоящей свадьбы трещит?» — стали комментировать пост подписчики. Сама Топурия хранит молчание.

Отметим, что ранее звезда не раз опровергала слухи о свадьбе. Она относится к тому числу артистов, которые не любят говорить о личной жизни.

А вы как считаете, Топурия готова снова отправиться под венец?