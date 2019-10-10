ЗВЕЗДЫ

Топурия намекнула на скорую свадьбу с дипломатом

На пальце певицы появилось роскошное кольцо, похожее на обручальное.

Топурия намекнула на скорую свадьбу с дипломатом
Кети Топурия. фото: globallookpress.com

Кети Топурия после расставания с бизнесменом Львом Гейхманом закрутила роман с рэпером Гуфом. Однако артист изменил ей. Год назад пара рассталась. Последние месяцы певица занималась карьерой и воспитанием дочери Оливии, но в конце лета дала понять, что ее сердце снова занято. Слухи подтвердились, когда она показала чувственное фото с таинственным мужчиной. Журналисты узнали, что в кадре был запечатлен Лев Деньгов, которого ранее звали Павел Гузбанд.

После неудачной музыкальной карьеры в Белоруссии мужчина сменил имя и стал дипломатом. Также за плечами Льва два брака. Обе экс-супруги родили ему детей. А последнюю жену он бросил вскоре после того, как их дочь тяжело заболела и умерла. Некоторые поклонники переживают, что Топурия вновь выбрала не лучшего мужчину для себя. Тем временем на ее пальце на днях было замечено кольцо, сильно похожее на обручальное.

На новом фото Кети сидит в машине и будто незначай демонстрирует украшение на руке с огромным драгоценным камнем.

«Классная погода. Обожаю такую погоду…… главное чтобы башка не лопнула…» — написала она.

А поклонники заподозрили, что певица тонко намекнула, что скоро выйдет замуж за дипломата. Они решили, что артистка специально надела кольцо на левую руку, как делают в Европе. «Колечко, похоже на помолвку», «О, колечко, колечко», «Тонкий намек и кольцо наперевес», «А, может, голова из-за предстоящей свадьбы трещит?» — стали комментировать пост подписчики. Сама Топурия хранит молчание.

Отметим, что ранее звезда не раз опровергала слухи о свадьбе. Она относится к тому числу артистов, которые не любят говорить о личной жизни.

А вы как считаете, Топурия готова снова отправиться под венец?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные романыЗвездные свадьбыКети Топурия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Топурия намекнула на скорую свадьбу с дипломатом
Интересно?
Поделись с друзьями: