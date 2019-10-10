Маленькая Лиза Галкина покорила своим сходством с куклой

Любые дети созданы для восхищения, к их числу относится и младшая дочь Пугачевой Лиза Галкина. Сейчас девочке 6 лет и у нее свое очарование.
Поклонники малышки предложили вспомнить какой была Лиза 3 года назад, разместив ее фотографию на фанатской страничке. «Кукла», «Куколка», «Кукляшка», — написано в комментариях под постом. Фолловеры Лизы оказались на редкость единодушны.
Напомним, ранее мы писали о креативном танце дочери Пугачевой. Девочка обладает явным хореографическим и артистическим талантом. Своим родителям она продемонстрировала яркую импровизацию под музыку, изобразив танец лошадки.