Маленькая Лиза Галкина покорила своим сходством с куклой

В Сети поклонники звездной девочки активно обсуждают ее архивный снимок.

Любые дети созданы для восхищения, к их числу относится и младшая дочь Пугачевой Лиза Галкина. Сейчас девочке 6 лет и у нее свое очарование.

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Поклонники малышки предложили вспомнить какой была Лиза 3 года назад, разместив ее фотографию на фанатской страничке. «Кукла», «Куколка», «Кукляшка», — написано в комментариях под постом. Фолловеры Лизы оказались на редкость единодушны.

Напомним, ранее мы писали о креативном танце дочери Пугачевой. Девочка обладает явным хореографическим и артистическим талантом. Своим родителям она продемонстрировала яркую импровизацию под музыку, изобразив танец лошадки.