ЗВЕЗДЫ

Маленькая Лиза Галкина покорила своим сходством с куклой

В Сети поклонники звездной девочки активно обсуждают ее архивный снимок.

Маленькая Лиза Галкина покорила своим сходством с куклой
Лиза Галкина. Фото Global look press Anatoly Lomokhov

Любые дети созданы для восхищения, к их числу относится и младшая дочь Пугачевой Лиза Галкина. Сейчас девочке 6 лет и у нее свое очарование.

Поклонники малышки предложили вспомнить какой была Лиза 3 года назад, разместив ее фотографию на фанатской страничке. «Кукла», «Куколка», «Кукляшка», — написано в комментариях под постом. Фолловеры Лизы оказались на редкость единодушны.

Напомним, ранее мы писали о креативном танце дочери Пугачевой. Девочка обладает явным хореографическим и артистическим талантом. Своим родителям она продемонстрировала яркую импровизацию под музыку, изобразив танец лошадки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева фотоЕлизавета ГалкинаЛиза Галкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маленькая Лиза Галкина покорила своим сходством с куклой
Интересно?
Поделись с друзьями: