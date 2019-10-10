Скромная Юлия Высоцкая стесняется привлекать внимание к себе

Телеведущая Юлия Высоцкая стремится избегать излишнего внимания к себе. Об этом она рассказала в своем шоу «Мне это нравится» на You Тube. Супруга Кончаловского поведала, что по собственной натуре является интровертом – для таких людей внимание со стороны создает дополнительные сложности. Именно поэтому сама Юлия пытается бежать от чужих глаз.

«Для меня работа и игра на сцене – немного другое. Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она – интроверт?», — озвучила мысли она.

С возрастом Юля научилась бороться с собственными комплексами. Одним из самых действенных способов Высоцкая считает пересмотр своего гардероба. Сейчас взгляды ведущей на наряды очень сильно изменились. Сейчас она надевает красивые вещи без оглядки на других.

«Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало. Я однажды ехала в поезде и видела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки. Я повернулась к своему мужу и сказала – вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день», — резюмировала она.