ЗВЕЗДЫ

Скромная Юлия Высоцкая стесняется привлекать внимание к себе

Ведущая называет себя интровертом.

Скромная Юлия Высоцкая стесняется привлекать внимание к себе
Юля Высоцкая/Фото: https://www.instagram.com/p/B2cPBIWoRVa/

Телеведущая Юлия Высоцкая стремится избегать излишнего внимания к себе. Об этом она рассказала в своем шоу «Мне это нравится» на You Тube. Супруга Кончаловского поведала, что по собственной натуре является интровертом – для таких людей внимание со стороны создает дополнительные сложности. Именно поэтому сама Юлия пытается бежать от чужих глаз.

«Для меня работа и игра на сцене – немного другое. Согласитесь, странно, когда артистка и публичное лицо заявляет, что она – интроверт?», — озвучила мысли она.

С возрастом Юля научилась бороться с собственными комплексами. Одним из самых действенных способов Высоцкая считает пересмотр своего гардероба. Сейчас взгляды ведущей на наряды очень сильно изменились. Сейчас она надевает красивые вещи без оглядки на других.

«Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало. Я однажды ехала в поезде и видела, как дедушка-вьетнамец надел две кепки. Я повернулась к своему мужу и сказала – вот увидишь, стану старой бабкой, буду носить по два платья, потому что все не успела. Чтобы этого ни случилось, нужно наряжаться каждый день», — резюмировала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внешний видВысоцкая и Кончаловскийнарядысоветы от ВысоцкойЮля Высоцкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скромная Юлия Высоцкая стесняется привлекать внимание к себе
Интересно?
Поделись с друзьями: