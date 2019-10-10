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Сотрудник больницы предложил Teleprogramma.pro интервью с умирающей Заворотнюк

Неизвестный рассказал, что готов сотрудничать с журналистами на условиях полной анонимности. И за гонорар.

Сотрудник больницы предложил Teleprogramma.pro интервью с умирающей Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/Фото: https://www.instagram.com/p/BvmNWRlFRix/

Сотрудник больницы, в которую недавно перевезли страдающую от глиобластомы Анастасию Заворотнюк, предложил журналистам интервью с актрисой. Некто обратился в редакцию портала Teleprogramma.pro с дельным, по его мнению, предложением. Автор письма на условиях анонимности рассказал, что имеет доступ к актрисе, а значит, может записать для журналистов интервью с ней. Видео инкогнито впоследствии намеревался разослать корреспондентам, чтобы те опубликовали сенсацию.

«Я буду задавать ей вопросы которые вы мне напишете. Возможно, это будет ее последнее интервью. Все на условиях полной анонимности и неразглашения всех подробностей нашего сотрудничества. Жду вашего скорого ответа», — сообщил неизвестный.

Напоминаем, недавно в редакцию нашего портала уже обращалась некая медсестра, которая предлагала продать снимки умирающей актрисы. Чуть позже, скрывавшая свои ФИО женщина передумала публиковать кадры. Журналисты же посчитали предложение верхом цинизма и отказались от сделки.

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Сотрудник больницы предложил Teleprogramma.pro интервью с умирающей Заворотнюк
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