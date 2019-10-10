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Тодоренко вернется в Италию, чтобы отметить свадьбу с Топаловым

Итальянские красоты окончательно покорили телезвезду.

Тодоренко вернется в Италию, чтобы отметить свадьбу с Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото https://www.instagram.com/reginatodorenko/

После насыщенной командировки в Италию, где Регина Тодоренко записала влог для своего youtube-канала и снялась в рекламе колготок, ведущая позволила себе несколько дней отдыха на побережье живописного озера Амальфи.

Этот водоем относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно у его берегов расположилась красочная рыбацкая деревенька Позитано, спускающаяся вниз по склону в виде террас.

Тодоренко пришла в восторг от представшей перед ней красоты, чистейшего воздуха и вкусной итальянской пищи.

«Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво», — написала жена Влада Топалова в своем блоге.

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Тодоренко вернется в Италию, чтобы отметить свадьбу с Топаловым
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