Тодоренко вернется в Италию, чтобы отметить свадьбу с Топаловым

После насыщенной командировки в Италию, где Регина Тодоренко записала влог для своего youtube-канала и снялась в рекламе колготок, ведущая позволила себе несколько дней отдыха на побережье живописного озера Амальфи.
Этот водоем относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно у его берегов расположилась красочная рыбацкая деревенька Позитано, спускающаяся вниз по склону в виде террас.
Тодоренко пришла в восторг от представшей перед ней красоты, чистейшего воздуха и вкусной итальянской пищи.
«Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину, ведь здесь невероятно красиво», — написала жена Влада Топалова в своем блоге.