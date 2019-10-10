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Ольга Серябкина пожаловалась на бессонные ночи

Сейчас экс-участница группы «Серебро» много работает.

Ольга Серябкина пожаловалась на бессонные ночи
Ольга Серябкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3P03d0gkJG/

Ольга Серябкина, известная также как Molly, страдает от усталости и отсутствия сна. Об этом сама певица рассказала в личном микроблоге в Instagram. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и отметила, что имеет напряженный график из-за большого количества работы. Сольники отнимают у знаменитости много сил, из-за чего она забыла даже, кем является по типу режимов сна.

«Сейчас мои дни начинаются дико рано и заканчиваются очень поздно. Приходится забыть о том, что я по типу сна – сова. Даже не знаю, кто я сейчас», — рассказала она.

Серябкина подчеркнула, что несмотря на трудности и большой загруз, она чувствует себя очень счастливой. Сейчас Molly полностью отдается карьере.

«Готовлюсь к сольникам по полной и получаю от этого кайф. А кто вы, жаворонок или сова?» — задается вопросом она.

В скором времени Серябкиной предстоит выступить в трех городах страны — Санкт-Петербурге, Казани и Перми. Эти сольники станут первыми в карьере Серябкиной под брендом MALFA.

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MALFAMollyказаньМакс ФадеевОльга СерябкинаПермьработаСанкт-Петербург
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Ольга Серябкина пожаловалась на бессонные ночи
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