Ольга Серябкина пожаловалась на бессонные ночи

Ольга Серябкина, известная также как Molly, страдает от усталости и отсутствия сна. Об этом сама певица рассказала в личном микроблоге в Instagram. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и отметила, что имеет напряженный график из-за большого количества работы. Сольники отнимают у знаменитости много сил, из-за чего она забыла даже, кем является по типу режимов сна.

«Сейчас мои дни начинаются дико рано и заканчиваются очень поздно. Приходится забыть о том, что я по типу сна – сова. Даже не знаю, кто я сейчас», — рассказала она.

Серябкина подчеркнула, что несмотря на трудности и большой загруз, она чувствует себя очень счастливой. Сейчас Molly полностью отдается карьере.

«Готовлюсь к сольникам по полной и получаю от этого кайф. А кто вы, жаворонок или сова?» — задается вопросом она.

В скором времени Серябкиной предстоит выступить в трех городах страны — Санкт-Петербурге, Казани и Перми. Эти сольники станут первыми в карьере Серябкиной под брендом MALFA.