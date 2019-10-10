Мама Тимати рассказала о психологических проблемах внучки

Симона Юнусова отметила, что ей с трудом удается бороться с ними.

Мама Тимати Симона Юнусова рассказала о психологических проблемах внучки. В личном микроблоге в Instagram женщина отметила, что пятилетняя девочка уже сейчас имеет психологические аспекты, над которыми нужно работать. Симона призналась, что решать эти проблемы ей, как главному воспитателю в семье, пока удается с трудом. В качестве одного из главных рецептов успеха Симона называет труд и творчество, но маленькая Алиса не любит монотонных занятий из-за своей непоседливости.

«Я очень хочу, чтобы внучка получила прививку творчеством, тогда не останется времени на ерунду, а голова и руки всегда будут заняты», — поведала она.

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Недавно Симона сводила внучку в творческую студию. Там Алиса полностью увлеклась процессом шитья, чем несказанно порадовала бабушку. Сама малышка, судя по всему, тоже осталась довольна, ведь на опубликованных снимках она выглядит достаточно увлеченной.