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Мама Тимати рассказала о психологических проблемах внучки

Симона Юнусова отметила, что ей с трудом удается бороться с ними.

Мама Тимати рассказала о психологических проблемах внучки
дочь Тимати и Шишковой/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Tx6dXAiU6/

Мама Тимати Симона Юнусова рассказала о психологических проблемах внучки. В личном микроблоге в Instagram женщина отметила, что пятилетняя девочка уже сейчас имеет психологические аспекты, над которыми нужно работать. Симона призналась, что решать эти проблемы ей, как главному воспитателю в семье, пока удается с трудом. В качестве одного из главных рецептов успеха Симона называет труд и творчество, но маленькая Алиса не любит монотонных занятий из-за своей непоседливости.

«Я очень хочу, чтобы внучка получила прививку творчеством, тогда не останется времени на ерунду, а голова и руки всегда будут заняты», — поведала она.

Недавно Симона сводила внучку в творческую студию. Там Алиса полностью увлеклась процессом шитья, чем несказанно порадовала бабушку. Сама малышка, судя по всему, тоже осталась довольна, ведь на опубликованных снимках она выглядит достаточно увлеченной.

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Мама Тимати рассказала о психологических проблемах внучки
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