Мария Погребняк забыла о собственной свадьбе

Ее знаменитый муж тоже опомнился только к вечеру.

Блогер Мария Погребняк призналась, что забыла о собственной свадьбе. 9 октября 10 лет назад она вышла замуж за известного футболиста Павла Погребняка. О знаменательной дате супруги вспомнили только под вечер.

больше по теме Погребняк продемонстрировала трендовое платье из матовой кожи Образ в черном она разбавила белой сумкой мини.

Любопытными подробностями своего нестандартного брака светская львица поделилась в своем Instagram.

«Ровно 10 лет назад я стала женой Павла Погребняка (09.10.2009). Хотя мы уже были родителями двух очаровательных сыновей и жили в венчанном браке! Сегодня наш счастливый день! Хотя о нем мы вспомнили вечером, запутались в датах. Люблю тебя, мой Пога», — написала она.

«Поздравляем супер-пару!», — тут же отреагировала Эвелина Бледанс. Многочисленные поклонники звездной четы присоединились к поздравлениям актрисы.