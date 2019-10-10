ЗВЕЗДЫ

Мария Погребняк забыла о собственной свадьбе

Ее знаменитый муж тоже опомнился только к вечеру.

Мария Погребняк забыла о собственной свадьбе
Мария Погребняк. Фото https://www.instagram.com/mariapoga_/

Блогер Мария Погребняк призналась, что забыла о собственной свадьбе. 9 октября 10 лет назад она вышла замуж за известного футболиста Павла Погребняка. О знаменательной дате супруги вспомнили только под вечер.

Любопытными подробностями своего нестандартного брака светская львица поделилась в своем Instagram.

«Ровно 10 лет назад я стала женой Павла Погребняка (09.10.2009). Хотя мы уже были родителями двух очаровательных сыновей и жили в венчанном браке! Сегодня наш счастливый день! Хотя о нем мы вспомнили вечером, запутались в датах. Люблю тебя, мой Пога», — написала она.

«Поздравляем супер-пару!», — тут же отреагировала Эвелина Бледанс. Многочисленные поклонники звездной четы присоединились к поздравлениям актрисы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramМария ПогребнякМария Погребняк фотоПавел ПогребнякСвадьба
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Погребняк забыла о собственной свадьбе
Интересно?
Поделись с друзьями: