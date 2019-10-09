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Дмитрий Шепелев признался, что боится своего смартфона

Информация из Сети, которую он регулярно потребляет, опустошает телеведущего.

Дмитрий Шепелев признался, что боится своего смартфона
Дмитрий Шепелев признался, что гаджет пугает его. Фото: globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что потребляет очень много контента с YouTube. Когда он не может смотреть видео, то просто слушает ролики. От большого объема информации у мужчины сложилось ощущение, что вокруг постоянно что-то снимают и выкладывают, а он на общем фоне кажется тупым потребителем и лентяем.

«Они все говорят и говорят, шутят, танцуют, обсуждают, учат, а я молчу, слушаю и совсем не становлюсь умнее или наполненнее, а скорее наоборот. Это, конечно, и правдивое и ложное ощущение, но определенно пугающее», — написал телеведущий в Instagram.

Шепелев определил порок нынешнего поколения: огромный объем информации и отсутствие времени на ее осмысление. Мужчина признался, что когда он приходит домой вечерами, то закрывает телефон в дальней комнате, чтобы хотя бы несколько часов посвятить настоящим чувствам и живому общению. В конце поста звезда экрана спросил у своих подписчиков, боятся ли они своих гаджетов.

Хотя, судя по активности Дмитрия в Instagram, он сам регулярно генерирует контент для социальной сети не хуже заправского блогера.

А вы боитесь своего смартфона?

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YouTubeДмитрий Шепелевконтентопасностьсмартфоны
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Дмитрий Шепелев признался, что боится своего смартфона
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