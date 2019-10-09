ЗВЕЗДЫ

«Копия папы»: Светлаков впервые показал шестилетнего сына

Актер записал ролик, посвященный футболу, вместе с наследником.

«Копия папы»: Светлаков впервые показал шестилетнего сына
Сергей Светлаков. фото: globallookpress.com

Сергей Светлаков постоянно находится в гуще событий. Не раз ему приходилось работать с очень привлекательными девушками. Например с такими, как Вера Брежнева. Однако сердце шоумена давно занято. После развода с первой женой Юлией Маликовой, с которой он в свое время переехал жить в Москву, актер связал себя узами брака с Антониной Чеботаревой. Теперь у него есть не только наследница Анастасия от прошлых отношений, но и двое общих сыновей с нынешней женой: шестилетний Иван и двухлетний Максим.

Своих детей Светлаков предпочитает не показывать общественности. В одном из интервью он заверял, что пока не заболел такой болезнью. Но не так давно шоумен все же нашел повод, чтобы «засветить» старшего сына. Он снял ролик по случаю игры сборной России с Шотландией в «Лужниках» в рамках отборочного этапа Евро-2020. Артист призвал поклонников поддержать российских футболистов, так как это очень важный матч.

Он сидел в машине, когда снимал ролик, а рядом с ним разместился Иван. Мальчик подсказывал отцу, что говорить. Судя по всему, малыш является футбольным болельщиком, как и отец. Некоторые поклонники поразались тому, как сильно мальчик похож на своего папу. У него даже волосы пепельного оттенка, как у Светлакова. «Сынулька прелесть, копия папы», «Сынок блондин — огонь», «Два Светлаковых», «Маленький Светлаков, копия большого», «Очень рада видеть вас, Сергей, вместе с сыном Иваном», «Сын очень похож прям копия», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что два года назад Иван увлекся хоккеем. Теперь он регулярно ходит на тренировки. Сергей ранее хвастался, что его наследник знает пофамильно игроков КХЛ. Также актер поддерживает связь с дочкой от первого брака. Девочка часто живет у него дома. Светлаков водит ее на теннис и устраивает для девочки праздники. Напомним, что с мамой Насти отношения дали трещину спустя 12 лет брака. С новой избранницей он познакомился в Краснодаре. Во время отдыха в Риге они тайно поженились.

А вы как считаете, сын похож на отца?

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Звездные детизвездные семьиСергей СветлаковСын Светлакова
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«Копия папы»: Светлаков впервые показал шестилетнего сына
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