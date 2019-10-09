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«Класс!»: Собчак пришла в восторг от картины по мотивам ее свадьбы

Произведение прислали поклонники светской львицы и ее мужа Константина Богомолова.

«Класс!»: Собчак пришла в восторг от картины по мотивам ее свадьбы
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак продемонстрировала в своем блоге картину, которую ей прислал кто-то из поклонников. На ней изображена она со своим мужем Константином Богомоловым в свадебных нарядах. Распаковав подарок, Ксения засмеялась и сказала: «Класс! Спасибо большое!».

Произведение выполнено карандашом, а рисунок художник наложил на испещренный мелким почерком лист. Если внимательно присмотреться к тексту, можно понять, что это отрывок сценария легендарной ленты Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен».

Многие помнят его по великолепной игре Инны Чуриковой, которая вслед за толпой говорит в кадре барону: «Присоединяйтесь. Присоединяйтесь!» Не совсем ясно, что хотел сказать автор графического рисунка. Но в захаровском фильме все прозрачно – Мюнхгаузена толпа попыталась сделать таким, как все, но герой выбрал свой путь.

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«Класс!»: Собчак пришла в восторг от картины по мотивам ее свадьбы
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