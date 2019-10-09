ЗВЕЗДЫ

Сергей Светлаков позвал болельщиков на матч «Россия — Шотландия»

Шоумен хочет, чтобы отечественная сборная попала на Евро-2020.

Сергей Светлаков позвал болельщиков на матч «Россия — Шотландия»
Сергей Светлаков зовет подписчиков на матч. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ярый футбольный болельщик Сергей Светлаков записал видео перед игрой сборных России и Шотландии, на которой выяснится, кто из них попадет на Евро-2020. Шоумен напомнил, что матч состоится 10 октября на стадионе «Лужники» и поклонников футбола заполнить трибуны до отказа.

«Пускай нам всем повезет! Пускай завтра будет полный стадион, и мы просто ушатаем шотландцев, пускай и в «шотландскую» погоду!» — призвал подписчиков Сергей.

На ролике рядом со Светлаковым сидит его 6-летний сын Иван. Звездный папа говорит, что мама дала мальчику 250 рублей, но он готов их потратить, чтобы попасть на стадион и посмотреть игру вживую. 41-летний шоумен торжественно пообещал, что мальчик обязательно исполнит свою мечту, но на всякий случай в конце видео он уточнил, нет ли у паренька еще денег на билет.

Напомним, у Светлакова двое сыновей и еще есть 10-летняя дочка от первого брака.

А вы так же рьяно болеете за сборную России?

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ЛужникиМосквасборная Россиисборная России по футболуСергей Светлаковфутбол
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Сергей Светлаков позвал болельщиков на матч «Россия — Шотландия»
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