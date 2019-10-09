Экс-«ВИА Гра» Санта Димопулос высказалась насчет абортов

Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос 14 сентября родила девочку (это ее второй ребенок) и вот снова вышла на связь с поклонниками. Красавица ответила на вопросы подписчиков в Instagram, среди которых были весьма неожиданные просьбы о совете.

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Одна из поклонниц певицы рассказала, что уже семь недель, как беременна, но не уверена, стоит ли ей рожать. Ведь отец ребенка не является ее мужем, да и живет девушка на съемной квартире. Санта удивилась, что такой вопрос задали именно ей, и призвала подписчицу самой принять решение, но высказала свое мнение об абортах.

«Дети даются свыше. Я бы никогда не прервала жизнь. Если Бог дал ребенка — это благословение», — высказалась 32-летняя артистка.

Замужество и квартира не так важны, считает Димопулос, главное — сможет ли девушка окружить своего ребенка любовью и заботой.

Напомним, в 2015 году певица вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко. В тот момент у нее уже был сын Даниэль от предыдущих отношений.

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