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В новой песне Бузова намекнула, что не может забыть Тарасова

И ищет похожих на него мужчин.

В новой песне Бузова намекнула, что не может забыть Тарасова
Ольга Бузова уже не раз намекала, что не забыла бывшего супруга. Фото: globallookpress.com

Певица Ольга Бузова анонсировала в Instagram, что ее новая песня «Я еще верю» появится на музыкальных площадках в ночь с 10 на 11 октября. Релиз трека запланирован на полночь. Скандальная звезда опубликовала в социальной сети видео, как она в осенней куртке поет куплет новой композиции, стоя где-то на улице.

«Мы в жизни любим только раз,

А после ищем лишь похожих…

Мы ищем свет любимых глаз,

Ищем любовь среди прохожих», — поется в новой песне.

Поклонники Бузовой пишут в комментариях под постом, что это будет стопроцентный хит, и благодарят певицу за такую проникновенную композицию. Многие дамы отмечают, что слова им понравились, потому что они, как и их кумир, пережили предательство и расставание.

Но если Ольга честна в своих песнях и искренне поет о себе, то получается, что тот самый единственный раз, когда она любила, это был брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. На это намекают сразу два факта. Во-первых, именно развод со спортсменом спровоцировал телеведущую сочинить свои первые хиты, которые стали популярны как раз на волне ее расставания с супругом. Во-вторых, недавно Тимур Батрутдинов, которого активно прочили в новые возлюбленные певицы, заявил, что та всех мужчин сравнивает с Тарасовым.

Напомним, в конце 2016 года Бузова и Тарасов развелись. Футболист практически сразу женился в третий раз — на модели Анастасии Костенко. В новом браке спортсмен ждет уже второго ребенка. Ранее сообщалось, что причиной развода футболиста и телеведущей стало как раз ее нежелание заводить детей в сочетании с постоянной публичностью.

А вам близка новая песня Ольги?

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В новой песне Бузова намекнула, что не может забыть Тарасова
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