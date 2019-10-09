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Галина Сергеевна из «Папиных дочек» показала, как выглядела в детстве

Правда, на снимке актрисе всего три годика.

Галина Сергеевна из «Папиных дочек» показала, как выглядела в детстве
Лиза Арзамасова поделилась детским снимком. Фото: globallookpress.com

Актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам свою детскую фотографию. На новом снимке, опубликованном в Instagram, артистке без малого три года, она купается в ванне с милой шапочкой для волос на голове и улыбается. Звезда «Папиных дочек» рассказала, что в такие моменты кто-то из взрослых обязательно находился с нею рядом и следил, чтобы с девочкой было все хорошо, даже когда она научилась принимать ванну сама.

Публикацией этого фото Арзамасова поддержала вслед за своей коллегой Катериной Шпицей  поддержала акцию #ЯинклюзиЯ. В ее рамках известные люди выкладывают, свои детские снимки из того периода, когда им нужна была постоянная забота и уход. Смысл данного мероприятия — показать, что у абсолютно каждого человека есть периоды в жизни, когда ему нужна инклюзия, поэтому к этому понятию должно быть особое внимание.

«Мы все были маленькими и беспомощными, о нас заботились, нам помогали и учили нас правильно ориентироваться в самых простых жизненных ситуациях. Если нам повезёт, то когда-нибудь мы станем старенькими. И тогда снова будем нуждаться в помощи и поддержке, в понимании и терпении наших близких», — пояснила Лиза под своим фото.

Очевидно, в скором времени в социальных сетях стоит ожидать волну детских фото актеров и прочих звезд шоу-бизнеса.

А у вас есть детские фото 2-3 лет?

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Галина Сергеевна из «Папиных дочек» показала, как выглядела в детстве
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