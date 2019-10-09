Воробьев простил себе чипсы и сладости во время диеты

И объяснил, почему не стоит корить себя за эти кратковременные слабости.

Популярный певец и актер Алексей Воробьев, который в эти дни снимается в Америке, рассказал поклонникам, что 8 октября он нарушил диету и сорвался на чипсы и сладости. Эта слабость спровоцировала артиста порассуждать о важных и промежуточных решениях в жизни. Вторые, по его словам, не влияют на достижение конечно цели человека.

«Я хочу быть в форме, и вот я семь дней в неделю бегаю, и питаюсь правильно, и тут мне хочется съесть кучу сладостей. Помешают ли эти сладости достичь цели? Нет!» — пишет звезда в Instagram.

Воробьев пояснил свои слова тем, что жизнь имеет смысл, только когда проживаешь её целиком, а не частично. И надо не корить себя за минутные слабости, а найти баланс между правильными и неправильными вещами. В нем и есть главный секрет счастливой жизни, считает актер. В общем, Алексей красиво завуалировал то, что не испытывает мук совести по поводу своего срыва.

Вы тоже не корите себя, если разок сбились с правильного курса?