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14-летняя дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной отца

Ариадна в компании Елены Николаевой посетила премьеру комедии «Девушки бывают разные».

14-летняя дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной отца
Анастасия Волочкова с дочкой. фото:

Не так давно Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения своей единственной дочери Ариадны. Девочке исполнилось 14 лет. С отцом наследницы Игорем Вдовиным балерина давно рассталась. Более того, ее брак с бизнесменом был фиктивным. Артистка до сих пор держит обиду на бывшего возлюбленного, так как он вытягивал из нее деньги и так и не вернул долг. При этом она позволяет ему общаться с дочкой.

Уже некоторое время Вдовин встречается с 33-летней ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой. По всей видимости, блондинке удалось найти общий язык с наследницей бизнесмена. Иногда они вместе посещают разные мероприятия. Так, накануне Ариадна пришла на премьерный показ комедии «Девушки бывают разные» вместе с пассией папы. На красной дорожке 14-летняя девушка смогла затмить телезвезду.

Дочь Волочковой была облачена в элегантную белую блузу с принтом в виде животных, брюки песочного оттенка и черные лодочки. Образ она завершила стильной сумкой-клатчем золотого цвета. Николаева в белой блузке с поясом и классической черной юбке-карандаш выглядела не так эффектно, как ее спутница в тот вечер. В соцсети Ариадна не стала публиковать снимки с мероприятия. По всей видимости, она не хотела расстроить маму.

Елена и Ариадна на ковровой дорожке. фото: instagram.com/anya_skibina/

Отметим, что на ковровой дорожке Елена и дочь Волочковой с удовольствием позировали фотографам. Они улыбались и выглядели непринужденно. Также на премьеру пришли Эвелина Бледанс, Илья Глинников, Никас Сафронов, Елена Борщева и Алена Водонаева.

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Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаЕлена НиколаеваЗвездный стильИгорь Вдовин
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14-летняя дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной отца
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