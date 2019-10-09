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Примерную Хилькевич распекли за «показушный» ролик на море

Актриса наслаждается отпуском с семьей в Дубае.

Примерную Хилькевич распекли за «показушный» ролик на море
Анна Хилькевич. фото: globallookpress.com

Анна Хилькевич любит путешествовать. Однако с того момента, как она родила второго ребенка, отдыхать даже на море у нее не получалось. В связи с этим летом актриса предпочла провести время только в компании мужа. Но на днях ей пришлось увезти своих наследниц в Эмираты. По словам знаменитости, у ее дочки Арианны разразился кризис четырех лет. Она решила, что путешествие поможет ее ребенку разобраться с внутренними проблемами.

В Дубае Анна отдыхает не в первый раз. Она вновь остановилась недалеко от самого знаменитого отеля в виде парусника, в котором любят жить Филипп Киркоров и другие звезды. Времени актриса не теряет. Пока ее наследницы резвятся в море, она загорает. А накануне девушка сняла забавное видео. Она резвилась в воде в черном купальнике с завышенной талией и маске для погружения в воду.

При этом наряд подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Поклонники заметили, что актриса стала еще более худой, чем раньше.

«Зачем так худеть и стесняться этого? Анечка, пять кило и ты супер», «Аня! Вы дрыщ! Надо чуть поправится.. не красиво», «Аня вы такая красотка! Но как можно одеть такой страшный купальник, я понимаю, что он модный, но вашу шикарную фигуру сделал бесформенной», «До анорексии не далеко», «Анна, я в шоке над вами. Так откинуть ребёнка и устраивать показушки», — стали комментировать пост подписчики.

На актрису буквально накинулись хейтеры. Одни посчитали ее слишком худой, а другие подвергли критике купальник. Но больше всего людей возмутились тому, что во время съемки ролика Анна оттолкнула подплывающую к ней дочь.

А вы как считаете, Хилькевич находится в идеальной форме или перестаралась с диетами?

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Примерную Хилькевич распекли за «показушный» ролик на море
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