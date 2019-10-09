ЗВЕЗДЫ

Бойкая Лиза Галкина попросила отца не отвлекаться во время экскурсии

Телеведущий показал девочке гортензии, что ей не понравилось.

Бойкая Лиза Галкина попросила отца не отвлекаться во время экскурсии
Галкин разместил новое забавное видео с Лизой/https://www.instagram.com/liza_garri/

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал новую видеозапись, которая посвящена его дочери — шестилетней Лизе. Вскоре забавная запись появилась и на фанатской страничке его детей в социальных сетях.

Вместе с Лизой Максим Галкин пошел на экскурсию. На кадрах видно, как они вместе в дождливую погоду поднимаются по лесенкам. В какой-то момент юморист решил отвлечься, что, как выяснилось позже, совсем не по душе его дочери. «Ой, смотри, какие гортензии. Прелесть, скажи», — говорит на записи телеведущий Максим Галкин.

«Папа, не отвлекайся», — довольно серьезным тоном сказала, как отрезала, его дочь. «Не отвлекаюсь, хорошо», — заметил на это телеведущий.

На этом девочка не успокоилась и продолжила нравоучения. «Это экскурсия!» — заметила она, зная, что ее папа любит все снимать на камеру своего телефона. «Экскурсия. Я понял. Я тебе провожу экскурсию. Пойдем», — заявил Максим Галкин и молча побрел за дочерью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лиза ГалкинаМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бойкая Лиза Галкина попросила отца не отвлекаться во время экскурсии
Интересно?
Поделись с друзьями: