Бойкая Лиза Галкина попросила отца не отвлекаться во время экскурсии

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал новую видеозапись, которая посвящена его дочери — шестилетней Лизе. Вскоре забавная запись появилась и на фанатской страничке его детей в социальных сетях.

Вместе с Лизой Максим Галкин пошел на экскурсию. На кадрах видно, как они вместе в дождливую погоду поднимаются по лесенкам. В какой-то момент юморист решил отвлечься, что, как выяснилось позже, совсем не по душе его дочери. «Ой, смотри, какие гортензии. Прелесть, скажи», — говорит на записи телеведущий Максим Галкин.

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«Папа, не отвлекайся», — довольно серьезным тоном сказала, как отрезала, его дочь. «Не отвлекаюсь, хорошо», — заметил на это телеведущий.

На этом девочка не успокоилась и продолжила нравоучения. «Это экскурсия!» — заметила она, зная, что ее папа любит все снимать на камеру своего телефона. «Экскурсия. Я понял. Я тебе провожу экскурсию. Пойдем», — заявил Максим Галкин и молча побрел за дочерью.