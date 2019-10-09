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Юлия Михалкова заговорила о важности «чистой» репутации

Актриса уверена, что в любой ситуации человек должен выполнять свои обещания.

Юлия Михалкова заговорила о важности «чистой» репутации
Юлия Михалкова Фото: https://www.instagram.com/p/B1B7D7NAWpP/

Блог 36-летней актрисы юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой время от времени похож на большую колонку советов. Обычно артистка говорит о секретах красоты – делится методиками по уходу за кожей или планами тренировок в спортивном зале.

Недавно Михалкова обратилась в Сети к другой теме, ответив на вопрос: «Как добиться успеха?». В блоге она решила озвучить пять своих секретов. Каждому пункту артистка посвящает отдельную публикацию. Накануне звезда «Уральских пельменей» раскрыла очередной секрет. Юлия уверена, что в любой ситуации важно держать данное слово.

«Самое ценное, что есть у человека – репутация. Нередкая ситуация. Мне говорят: «Юля, позвоню завтра, сделаю к понедельнику, приду к 19». А в итоге звонят через два дня, делают к среде и вместо 19 вообще не приходят! Да-да, бывает и такое. Для кого-то может показаться, что это «ничего такого, всё хорошо». Это заблуждение», – привела пример актриса.

По мнению Михалковой, держать свое слово особенно важно, если человек хочет добиться успеха в столице. Она уверена, что такое качество со временем откроет перед каждым новые двери.

Ранее Михалкова говорила об еще одной составляющей успеха. Всех своих поклонников она попросила мыслить позитивно. Юлия полагает, что только с таким настроем можно реализовывать свои идеи.

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"Уральские пельмени"секрет успехасоветыЮлия Михалкова
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Юлия Михалкова заговорила о важности «чистой» репутации
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