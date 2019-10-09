Похудевшая 39-летняя Боня отказалась публиковать фото в бикини

Знаменитость вступила в переписку с подписчицей в Instagram, ответив на один из популярных вопросов.

Свои октябрьские каникулы Виктория Боня проводит на побережье Средиземного моря. Общаясь с подписчиками в Instagram, экс-участница «Дома-2» призналась, что после переезда в Лондон она стала ощущать себя на отдыхе в Монако обычным туристом. Ей нравится прогуливаться по местным улочкам, наряжаться для похода в ресторан, позировать на фоне достопримечательностей. Так, словно она приехала в этот курортный город впервые.

При этом Боня посетовала на то, что ее семилетняя дочка Анджелина Летиция не хочет жить в Англии, настаивая на том, чтобы мама отменила их переезд. Находясь в Монако, актриса уже делилась снимками в мини-платьях, брючных костюмах, не показывая при этом свежих пляжных снимков в купальнике. Отсутствие подобных кадров в звездном микроблоге заметила и одна из подписчик знаменитости под ником @alisa_milenska.

«Виктория, почему так мало фото с пляжа?! Вы похудели, похорошели!! Фото в купальниках было бы», — обратилась в Боне ее поклонница. «Я не ставлю фото в купальнике», — пояснила Виктория.

В недавнем интервью Виктория Боня заявила, что она выглядит значительно лучше многих двадцатишестилетних девушек. Знаменитость давно отказалась от алкоголя. По мнению актрисы, даже бокал вина за ужином впоследствии отразится на состоянии лица и кожи. Особое внимание телеведущая уделяет SPA-процедурам, не забывая о пользе ручного массажа.