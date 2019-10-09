Из архива: Пугачева с семьей и охраной посетили кинотеатр в Подмосковье

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео. На кадрах можно увидеть, как вся семья приехала в один из подмосковных кинотеатров. Закадровый голос в подробностях рассказывает об этом визите.

«Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Лизой и Гарри подъезжают к кинотеатру элитного подмосковного комплекса на микроавтобусе в сопровождении «Майбаха» с охраной. Первый выход в свет всей семьей получается весьма скромным. Ни красной дорожки, ни звездных коллег. Но этого и не нужно, когда вся семья в сборе».

«Быстро собирались», — говорит на записи телеведущий Максим Галкин. Далее закадровый голос продолжает свою речь.

«Одета звёздная чета, надо отметить, просто. Пугачева словно девочка: красные лакированные туфельки, в тон носки, подвернутые джинсы, молодежная кепка. Так и не скажешь, что между ней и супругом разница в четверть века».

«Я вообще мультфильмы здесь озвучивал, когда Аллы не было в Юрмале», — говорит на записи Галкин.

«Маленькая звезда папиного Instagram Лиза Галкина немного перенервничала и раскапризничалась. Досталось всем за неловко снятое пальто. Девочке показалось, что дёрнули за ее сережку. Алла Борисовна с ассистенткой пришли на помощь», — говорится в конце записи.