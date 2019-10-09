ЗВЕЗДЫ

Из архива: Пугачева с семьей и охраной посетили кинотеатр в Подмосковье

Звездная семья, как известно, любит проводить время вместе.

Из архива: Пугачева с семьей и охраной посетили кинотеатр в Подмосковье
Пугачева с семьей вышли в свет/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео. На кадрах можно увидеть, как вся семья приехала в один из подмосковных кинотеатров. Закадровый голос в подробностях рассказывает об этом визите.

«Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Лизой и Гарри подъезжают к кинотеатру элитного подмосковного комплекса на микроавтобусе в сопровождении «Майбаха» с охраной. Первый выход в свет всей семьей получается весьма скромным. Ни красной дорожки, ни звездных коллег. Но этого и не нужно, когда вся семья в сборе».

«Быстро собирались», — говорит на записи телеведущий Максим Галкин. Далее закадровый голос продолжает свою речь.

«Одета звёздная чета, надо отметить, просто. Пугачева словно девочка: красные лакированные туфельки, в тон носки, подвернутые джинсы, молодежная кепка. Так и не скажешь, что между ней и супругом разница в четверть века».

«Я вообще мультфильмы здесь озвучивал, когда Аллы не было в Юрмале», — говорит на записи Галкин.

«Маленькая звезда папиного Instagram Лиза Галкина немного перенервничала и раскапризничалась. Досталось всем за неловко снятое пальто. Девочке показалось, что дёрнули за ее сережку. Алла Борисовна с ассистенткой пришли на помощь», — говорится в конце записи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Из архива: Пугачева с семьей и охраной посетили кинотеатр в Подмосковье
Интересно?
Поделись с друзьями: