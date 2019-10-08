Татьяна Навка собрала с дочкой гербарий

Татьяна Навка часто делится успехами своей младшей дочери Надежды. Девочка уже успешно следует по стопам матери и показывает отличные результаты в фигурном катании. Однако, дочь Дмитрия Пескова талантлива не только на льду.

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Так, Татьяна Навка на своей странице в Instagram продемонстрировала гербарий, который собрала ее дочь. На фото девочка сидит в окружении листов бумаги с приклеенными к ним разноцветными осенними листами. Под каждым стоит подпись.

Навка отметила, что некоторые традиции остаются актуальны, несмотря на то, что многое за последние годы поменялось. «Ооо, в век технологий, что-то остаётся неизменным!» — пишет Татьяна. Навка добавила, что для нее осень — пора гербариев: «Целая церемония: найти, собрать, высушить и не перепутать!»