«Обзывали хомяком»: Мария Погребняк пожаловалась на троллинг

Жена футболиста поделилась воспоминаниями о том, как ее дразнили в школе.

Жена футболиста Павла Погребняка Мария решила обсудить с подписчиками непростую тему троллинга в школе. Она рассказала, что ей и самой не удалось в детстве избежать издевательств сверстников.

«Меня в школе травили из-за моих щёк! Обзывали хомяком, хрюней, щекастой!» — пожаловалась Мария. Впрочем, она добавила, что и сегодня ей нередко приходится получать оскорбительные сообщения относительно ее внешности. Правда, в детстве, по признанию Погребняк, она переживала из-за насмешек других детей — перестала улыбаться и даже есть.

Мария заявила, что по мере взросления она отметила, что «девушки с щечками стареют гораздо позже». Более того, по наблюдениям девушки, некоторые идут на пластические операции, чтобы увеличить щеки.

Погребняк призвала подписчиков брать пример с нее и не обращать внимания на критику внешности. «Любите себя мои хорошие, тогда и другие будут любить вас», — дала она совет поклонницам.