«Катя на последнем издыхании»: Солнцев купил для пожилой супруги гроб

Гоген Солнцев является частым гостем разных телешоу. Зрители с интересом наблюдают за тем, как развиваются отношения шоумена с Екатериной Терешкович. Он женился на пенсионерке больше года назад. Сначала у них в семье царила идиллия, но потом пожилая дама сделала пластику, чтобы выглядеть моложе. С того момента Гоген стал упрекать супругу, что она забросила домашнее хозяйство. Пожив некоторое время раздельно и начав посещать психолога, влюбленные все же помирились.

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Но похоже, что в семье Гогена вновь настали не лучшие времена. В начале августа Терешкович задумалась о смерти, чем удивила своего мужа. А потом шоумен не выдержал и поместил возлюбленную в клинику, где теперь она проходит лечение от алкоголизма. Женщину долго не видели ни близкие, ни соседи. А когда Солнцев пришел в магазин ритуальных услуг и купил гроб, то спровоцировал слухи о кончине пожилой жены.

«Гроб для Кати», — все что сказал шоумен на вопросы продавцов, которые его узнали.

Когда журналисты попытались связаться с артистом, то он вышел из себя. «Нет вашей Кати, нет ее!» — прокричал он. Соседи Солнцева видели, как он принес гроб домой. Они тоже подозревают, что Екатерина Львовна скончалась. «Бабульки, не расстраивайтесь: Катька помрет, я на вас жениться буду! Поочередно!» — с иронией тогда он им сказал.

Ситуацию прояснил друг Гогена по имени Олег. Он объяснил, что 64-летняя Терешкович жива, но ее состояние оставляет желать лучшего. «Катя действительно находится на последнем издыхании, но пока не умерла», — пояснил мужчина. Он также признался, что шоумен посещает гадалок, пытаясь узнать, сколько его супруге осталось жить. Солнцев надеется, что жена перепишет на него свою квартиру. Тогда в будущем ему удастся избежать судебных разбирательств с дочкой женщины от прошлых отношений, об этом Олег поведал изданию «Собеседник».

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