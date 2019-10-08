Собчак сняла забавное видео с подросшим сыном Платоном

Ксения Собчак не так давно вышла замуж во второй раз. Теперь она состоит в официальном браке с Константином Богомоловым. Тем временем ее бывший супруг Максим Виторган строит отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Они провели вместе отпуск и теперь даже не появляются вместе на светских мероприятиях. При этом артист старается уделять время своему сыну Платону. Время от времени он делится снимками с мальчиком.

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Не забывает о своих материнских обязанностях и Ксения. На днях она сняла забавное видео с наследником. В кадре белокурый малыш стоит перед столом, на котором поместились два стакана. Один из них с соком, а другой пустой. «Ты выпил сок, правильно я понимаю? А что ты сейчас хочешь сделать?» — поинтересовалась Собчак у ребенка. «Поменяться!» — отвечает ей Платон. «А мама получается не будет пить сок в результате такого обмена?» — приходит к выводу Ксения.

«Не будет», — подтверждает мальчик, а потом берет пустой стакан и допивает капли сока, которые в нем были. «Чуть-чуть вот осталось», — сказал малыш, протягивая пустой стакан маме. Ксению рассмешил сын, который решил так нагло ее обмануть. А вот поклонники заметили, что он сильно подрос. Наследник журналистки все больше становится похож на своего отца.

Напомним, что ранее ходили слухи, что телеведущая снова беременна, но когда она станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках, то все увидели, что у нее идеальная стройная фигура. Тем не менее с наступлением холодов, она снова стала носить объемную одежду.

А вы снимаете своих детей на видео?