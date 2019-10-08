ЗВЕЗДЫ

Бородина посоветовала 15-летним девочкам не становиться эскортницами

Телеведущая считает, что лучше не иметь брендовые вещи, а иметь счастливую семью.

Бородина посоветовала 15-летним девочкам не становиться эскортницами
Ксения Бородина. фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина является неизменной ведущей «Дома-2». Для многих поклонников она стала примером идеальной жены. Звезда воспитывает дочь Марусю от прошлых отношений и дочь Теону от нынешнего мужа Курбана Омарова. При этом она успевает заниматься бизнес-проектами, участвовать в съемках и выступать на корпоративах. Телеведущая постоянно находится на связи с поклонниками и дает им советы на разные темы.

Во время очередного общения с подписчиками Бородина рассказала, какой бы совет дала 15-летним девочкам. Она призвала их учиться, самореализовываться, путешествовать и не торопиться с замужеством.

«А не стремиться скорее попасть в чат эскортниц и летать в Дубай с толстыми мужиками, показывая „якобы“ красивую жизнь в Инсте, а на деле быть несчастными людьми. Лучше меньше зарабатывать, но быть настоящими и чистыми», — считает телеведущая.

Позже Ксения пояснила свой ответ. Она считает, что подростки видят то, какую красивую жизнь введут инста-дивы и в итоге начинают к этому стремиться. «Хотят частных бортов, дорогих отелей, сумочек Диор, Часы ролики. Это все очень круто, но они не хотят проходить сложный путь, институт, практику на работе, потом добиваться высокой должности с помощью побед и неудач, приобретая хороший опыт», — отметила девушка. По ее мнению, в итоге такие девочки становятся эскортницами и за счет богатых клиентов живут и ездят по разным странам.

«Думая, что это фото с сумкой в руке, покроет тот стыд и ту боль, которую ей пришлось испытать.. Наверно потом спустя время им уже не стыдно и не больно, даже совесть можно купить», — добавила Бородина.

Она считает, что прекрасные дети и счастливая семья лучше, чем яркая страничка в Инстаграм. Многие поклонники согласились со звездой. Они тоже считают, что это актуальная проблема среди молодежи. Напомним, что ранее Ксения уже высказывалась об эскортницах, которые отдыхают в Эмиратах. Тогда ее удивило количество русских девушек, которые выезжают за границу «работать».

А вы согласны с мнением Бородиной?

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Бородина посоветовала 15-летним девочкам не становиться эскортницами
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