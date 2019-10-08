Анжелика Варум удивила фанатов нестареющим лицом

Певица разместила новое фото и получила от поклонников сотни восхищенных отзывов о своей внешности.

Анжелика Варум не очень часто радует поклонников новыми фотографиями. Тем более сложно увидеть в ее микроблоге снимков из повседневной жизни. Однако на этот раз певица решила нарушить традиции и опубликовала фото без фильтров, сделанное на мобильный телефон.

На снимке Анжелика позирует вместе с мужем Леонидом Агутиным, сидя в салоне самолета. На лице артистки совсем нет макияжа. При этом 50-летняя певица прекрасно выглядит. К фотографии Варум сделала подпись: «Летим немного отдохнуть…»

Подписчики засыпали певицу комплиментами. «Красивые и естественные», «Такие зайчики родные», «Моя любимая семейная пара!», «Как же приятно на вас смотреть!!! Не меняетесь, что в 90-х, что сейчас!» — написали они. Среди фолловеров певицы обнаружились и знаменитости. Так, композитор Игорь Крутой написал: «Какие вы классные и особенные…» А певица Лолита Милявская добавила: «Мои любимые».